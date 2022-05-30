Обвиненный в подлости Рогов высказался об увольнении Летучей

Стилист хотел бы многое рассказать о скандальном поступке ведущей. Елена Летучая и Александр Рогов предоставлено Пресс-службойЕще недавно Елена Летучая и Александр Рогов были хорошими приятелями, пока не начали работать вместе над одним проектом.