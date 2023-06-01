Изменения в законе о "дальневосточном гектаре" обсудили в Уссурийске

С целью оказания методологический помощи 30 мая 2023 года в Уссурийске министерством и имущественных и земельных отношений Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при участии Управления Росреестра по Приморскому краю проведена конференция для органов местного самоуправления, реализующих программу "Дальневосточный гектар" на территории Приморского края, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (12+) министерства имущественных и земельных отношений Приморского края.