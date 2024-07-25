Пентагон: при ракетном ударе по базе США в Ираке пострадавших военнослужащих нет

Повреждения также отсутствуют Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, но американские военнослужащие в результате этой атаки не пострадали.
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