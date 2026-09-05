Уиткоффа и Кушнера оставили без посикунчиков

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер во время делового обеда в московском ресторане не смогли заказать посикунчики — этого блюда в меню заведения нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым