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Бизнес журнал. Урал

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Аграрии УрФО собрали почти 2,9 млн тонн зерна

Аграрии УрФО собрали почти 2,9 млн тонн зерна

Аграрии Урала уже собрали почти 2,9 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году.В регионах Уральского федерального округа продолжается уборочная кампания.

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