Дождь, снег, штормовой ветер: на Южном Урале объявили экстренное предупреждение

Южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем субботы, 11 мая, в регионе местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.
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