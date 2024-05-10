Дождь, снег, штормовой ветер: на Южном Урале объявили экстренное предупреждение

Южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем субботы, 11 мая, в регионе местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.