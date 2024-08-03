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Обмен, произошедший вчера - однозначная победа России

Обмен, произошедший вчера - однозначная победа России

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ «Россия смогла заставить Соединенные Штаты признать целый ряд людей, которые действовали в их интересах» - Дмитрий Евстафьев, поделился свои мнением каналом Top News об обмене заключенными между РФ и западом.

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