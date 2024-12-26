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Британцы раскачивают российскую умму

Британцы раскачивают российскую умму

Духовное управление: зачем Британии российские мусульмане? Мы уже неоднократно писали про череду скандалов с участием высланных сотрудников посольства Великобритании, которые контактировали с российскими оппозиционерами, поддерживали работу антиправительственных медиа и занимались прямой координацией протестов, а также пытались влиять на миграционную политику в РФ.

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Комментарии
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Н
Наталия
Так отправьте всех этих уммов к бритишам! Пусть там вместе качаются!
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21 час.

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