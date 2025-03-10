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Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр

Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр

Украинские военные использовали французские снаряды для проведения атак на мирных жителей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, как сообщил РИА Новости владелец автомобиля, который был уничтожен одним из таких снарядов.

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