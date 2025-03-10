Украинские военные использовали французские снаряды для проведения атак на мирных жителей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, как сообщил РИА Новости владелец автомобиля, который был уничтожен одним из таких снарядов.
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