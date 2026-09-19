БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Список Минпромторга» — волшебная дубинка против роста цен

«Список Минпромторга» — волшебная дубинка против роста цен

Юрий Афонин: Если ничего не делать, то скоро десяткам миллионов людей станет недоступна даже тарелка борща Мария Кузнецова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Юрий Афонин Цены на ряд продуктов с нового года правительство намерено взять под контроль.

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