«Список Минпромторга» — волшебная дубинка против роста цен

Юрий Афонин: Если ничего не делать, то скоро десяткам миллионов людей станет недоступна даже тарелка борща Мария Кузнецова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Юрий Афонин Цены на ряд продуктов с нового года правительство намерено взять под контроль.