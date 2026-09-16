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«Хуже, чем сирийцы!» – Украинцы в Германии показали себя наглыми халявщиками

«Хуже, чем сирийцы!» – Украинцы в Германии показали себя наглыми халявщиками

Три четверти переехавших в Германию украинских беженцев – лентяи и халявщики, севшие на шею немецким налогоплательщикам.

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