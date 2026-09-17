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proavto21

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Пять двигателей, которые реально проходят полмиллиона километров: личный разбор

Пять двигателей, которые реально проходят полмиллиона километров: личный разбор

Полмиллиона километров — это не просто цифра на приборной панели. Это двенадцать с половиной витков вокруг Земли по экватору или семь месяцев непрерывного движения на сотне километров в час без единой остановки.

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