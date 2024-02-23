Разработчики MMORPG Night Crows рассказали о локации межсерверных сражений и постоя...

Разработчики MMORPG Night Crows рассказали о локации межсерверных сражений и постоянного PvPСтудия Wemade продолжает знакомить западную аудиторию с нюансами грядущей MMORPG Night Crows, глобальный релиз которой запланирован на 12 марта 2024 года.