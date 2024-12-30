Брендан Перлини: «Рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока все нравится. Москва – красивый город, здесь приятно играть»

«Я рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится. Я мало что знаю о России, но у меня есть русские друзья, с которыми я играл в Северной Америке, – это Артем Анисимов, Александр Бурмистров, Илья Любушкин.