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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брендан Перлини: «Рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока все нравится. Москва – красивый город, здесь приятно играть»

«Я рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится. Я мало что знаю о России, но у меня есть русские друзья, с которыми я играл в Северной Америке, – это Артем Анисимов, Александр Бурмистров, Илья Любушкин.

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