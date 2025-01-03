Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом пройдёт 5 января

Прощание с бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января, сообщила его семья. «Прощание с Виктором Алкснисом состоится 5 января с 10:00 до 11:00 в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина», — говорится в его Telegram-канале.