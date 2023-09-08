О том, что власти готовятся к встрече высокого гостя откуда-то из Сияющего града на холме, киевляне стали догадываться 6 августа, после того как транспортное движение в городе было остановлено.
А на кладбище все спокойненько
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Почему не БОМБИМ эту американскую ГНИДУ???????!
Ответить
16 час.
Надежда
Стихи Михаила Ножкина попали в тему прогулки идиота кулёбы с американским хозяином блин-Кеном) "А на кладбище так спокойненько Среди верб, тополей да берез, Все культурненько, все пристойненько, И решен там квартирный вопрос.")
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии