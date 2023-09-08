СССР-Россия

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А на кладбище все спокойненько

А на кладбище все спокойненько

О том, что власти готовятся к встрече высокого гостя откуда-то из Сияющего града на холме, киевляне стали догадываться 6 августа, после того как транспортное движение в городе было остановлено.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Почему не БОМБИМ эту американскую ГНИДУ???????!
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16 час.
Надежда
Стихи Михаила Ножкина попали в тему прогулки идиота кулёбы с американским хозяином блин-Кеном)                                                                &quot;А на кладбище так спокойненько Среди верб, тополей да берез, Все культурненько, все пристойненько, И решен там квартирный вопрос.&quot;)
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38 мин.

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