Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае ввода санкций США — Вучич

Выкупить всю долю «Газпром нефти» и «Газпрома» в нефтяной индустрии Сербии (NIS) готовы сербские власти в случае санкций США, заявил сербский президент Алекандр Вучич 5 января в эфире Радио и телевидения Сербии.
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