Новая "идея" Пашиняна - "Содружество Евразии“ без России. Зачем задумано объединение и есть ли у него шансы на успех

КошкинН Евразия без России? Что за "Содружество Евразии" и кто в нём участвует? На прошлой неделе в новостях появилась информация о неформальных встречах дипломатов из Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии.
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