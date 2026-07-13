Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новая "идея" Пашиняна - "Содружество Евразии“ без России. Зачем задумано объединение и есть ли у него шансы на успех

Новая "идея" Пашиняна - "Содружество Евразии“ без России. Зачем задумано объединение и есть ли у него шансы на успех

КошкинН Евразия без России? Что за "Содружество Евразии" и кто в нём участвует? На прошлой неделе в новостях появилась информация о неформальных встречах дипломатов из Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии.

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