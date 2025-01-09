ДТП с пассажирским автобусом в центре Омска. Сегодня женщина-водитель «Тойоты Витц» при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному «ПАЗу» (маршрут № 335).
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ДТП с пассажирским автобусом в центре Омска. Сегодня женщина-водитель «Тойоты Витц» при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному «ПАЗу» (маршрут № 335).