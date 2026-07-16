Состояние европейского газового рынка может создать проблемы для Украины, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили
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НП
Наталья Павлова
"...Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой..." Надо, чтобы предстоящая зима стала не просто сложнее прошлогодней зимы, а чтобы она стала наконец-то гибельной для Украины.
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