Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили

НП

Наталья Павлова

"...Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой..." Надо, чтобы предстоящая зима стала не просто сложнее прошлогодней зимы, а чтобы она стала наконец-то гибельной для Украины.