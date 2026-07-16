Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили

Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили

Состояние европейского газового рынка может создать проблемы для Украины, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой...&quot; Надо, чтобы предстоящая зима стала не просто сложнее прошлогодней зимы, а чтобы она стала наконец-то гибельной для Украины.
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1 м.