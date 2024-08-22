Антонов выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов

Он подчеркнул, что нужно укреплять армию и флот и вместе думать о защите Родины Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область украинских нацистов.