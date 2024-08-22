НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Пир во время чумы! Ни стыда, ни совести! Оборзели окончательно. С бедняков медяки требуют на войну, а голожопым шлюшк...Полина Гагарина в...
  • А Кудасов
    Так они туда, не к нам, хотели? И даже взятку давали а их не пустили и у нас оставили? Да взятку не брали бы и не зам...Росгвардия задерж...
  • Татьяна Кибишева
    Прямо такую новость сообщил!!! Мы и сами знаем, что ответ будет военным, не газ же перекрывать в Судже 😄!!!!Военный эксперт Р...

Антонов выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов

Он подчеркнул, что нужно укреплять армию и флот и вместе думать о защите Родины Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область украинских нацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх