Он подчеркнул, что нужно укреплять армию и флот и вместе думать о защите Родины Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область украинских нацистов.
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