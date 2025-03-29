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Фигурант дела генерала Шамарина пытался обманом попасть на СВО и был задержан

Фигурант дела генерала Шамарина пытался обманом попасть на СВО и был задержан

Обвиняемый в хищении 48 млн рублей Алексей Высоков (бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта») заключил контракт об участии в СВО, находясь под следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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