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Участники Форума безопасного интернета обсудят защиту детей от вредного контента

Участники Форума безопасного интернета обсудят защиту детей от вредного контента

Главным информационным партнером мероприятия выступает новостной агрегатор СМИ2.фото: pixabay.com--> Участники одиннадцатого ежегодного Форума безопасного интернета, который пройдет в Москве 25 апреля при поддержке Национального центра помощи детям и российского новостного агрегатора СМИ2, проведут мозговой штурм и обсудят, как создать цифровой суверенитет страны в условиях нарастающей геополитической напряженности, обострения военных угроз и конфликта с мировыми интернет-гигантами.

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