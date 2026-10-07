Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к работникам промпредприятий города по случаю их профессионального праздника – Дня московской промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Зеленский получил...
- ГБ Макгрегор: Зеленс...
- ГБ Киев поглотила ть...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым