Законопроект о защите жилищных прав ветеранов внесен в Госдуму

Изменить законодательство, чтобы ветераны боевых действий, состоящие на жилищном учете с довоенного 2005 года, не исключались из списков нуждающихся при получении земельного участка под строительство жилья, предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).