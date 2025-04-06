Законопроект о защите жилищных прав ветеранов внесен в Госдуму

Изменить законодательство, чтобы ветераны боевых действий, состоящие на жилищном учете с довоенного 2005 года, не исключались из списков нуждающихся при получении земельного участка под строительство жилья, предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
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