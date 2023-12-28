В Петербурге нескольких человек лишили гражданства за хранение наркотиков

Соответствующие решения также вынесли в Москве, Подмосковье, Тверской и Ленинградской областях. В Петербурге, Ленобласти, Москве, Подмосковье и Тверской области приняты первые решения о прекращении российского гражданства за преступления.
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