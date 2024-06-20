ФАС поддержал предложение об ограничении экспорта дизтоплива для отдельных категорий предприятий Руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщил об этом журналистам на "Антимонопольном форуме 2024".
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ФАС поддержал предложение об ограничении экспорта дизтоплива для отдельных категорий предприятий Руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщил об этом журналистам на "Антимонопольном форуме 2024".
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