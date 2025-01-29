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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани о возможной игре с «Ман Сити»: «Мы на той стадии ЛЧ, где топ-матчи ожидаемы. «Бавария» должна быть готова ко всему»

«Бавария» обыграла «Слован» (3:1) в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф, где может сыграть с «горожанами».

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