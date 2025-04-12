«Обновления работают». Льюис Хэмилтон поблагодарил Ferrari

«Обновления работают». Льюис Хэмилтон поблагодарил FerrariFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отметил прогресс Ferrari после обновления днища на пятничных тренировках Гран При Бахрейна.
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