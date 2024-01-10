Главком Евменов: пять бригад морской пехоты будут переформатированы в дивизии

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда" рассказал, что в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты.
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