NT: Британия помогает в разработке морских БПЛА для Киева

Великобритания участвует в разработке двух безэкипажных морских судов, которые созданы, в том числе, для поддержки Киева, сообщает Naval Technology со ссылкой на британского министра оборонных закупок Марию Игл.
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