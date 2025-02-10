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Страшнее Чикатило. История подмосковного маньяка Фишера

Страшнее Чикатило. История подмосковного маньяка Фишера

Сергей Головкин, известный как Фишер, Удав и Ученик Чикатило, шесть лет наводил ужас на Подмосковье. В конце концов следователям удалось поймать убийцу подростков, и он стал последним маньяком, которого приговорили к расстрелу в России.

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