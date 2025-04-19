Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Агитпоезд Минобороны отправился по городам России в преддверии Дня Победы

Агитпоезд Минобороны отправился по городам России в преддверии Дня Победы

Агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала Москвы. Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проводится в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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