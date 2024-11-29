Оставил людей без жилья. В Приморье крупного экс-чиновника осудили за незаконный снос дома

В Приморье экс-заместитель главы Надеждинского района осужден за превышение полномочий. Он утвердил снос жилого дома, из-за чего без крыши над головой остались 15 человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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