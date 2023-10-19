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В России анонсировали возможность расплачиваться картой МИР на Кубе

В России анонсировали возможность расплачиваться картой МИР на Кубе

В ближайшее время на Кубе можно будет расплатиться рублями по карте МИР, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель делового совета «Россия — Куба» Торгово-промышленной палаты Борис Титов.

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