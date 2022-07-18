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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Трактора» Зуев о Федотове: «Не думаю, что он за год разучится играть. Бывает, что люди пропускают год из-за травмы, а потом возвращаются»

Андрей Зуев высказался о призыве Ивана Федотова в армию. – Что вы думаете насчет ситуации с Иваном Федотовым, которого отправили служить в армию? – Конечно, так не должно было получиться.

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