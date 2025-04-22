Растительные диеты наращивают мышцы так же эффективно, как и животные белки

Новое исследование доказало: растительный белок наращивает мышцы так же эффективно, как животный. Веганская диета с 1,1–1,2 г белка на кг веса дает аналогичный рост мышечной массы, а еще — больше энергии и меньше усталости.
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