Мать бросила замерзать на снегу 5-месячного ребенка и снимала видео: что будет нижегородке за издевательство Ольга БезродняяНедавний инцидент в Нижнем Новгороде привлек внимание общественности и вызвал бурю эмоций в социальных сетях.
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