Ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных

Ученые из Университета Тюбингена в составе научного коллектива обнаружили, что у здоровых беременных женщин активность в миндалевидном теле мозга коррелирует со склонностью к появлению симптомов депрессии.
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