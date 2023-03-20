Закон, порядок, государство

745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Как-то ЗАГАДОЧНО и ИНТРИГУЮЩЕ - почти как у "гомо-дикариусов":         *         *         *    (Украина вступила в Е...О неожиданной опа...
  • Вовладар Даров
    Если счётчик электроэнергии находится вне квартиры на площадке подъезда? И кто то сорвал пломбу, квартиросъёмщик здес...Всех, у кого в кв...
  • Геннадий Бережнов
    Да здраствует наш российский суд, самый гуманный в мире!Всех, у кого в кв...

Месяц остался до начала приёмной кампании в филиал Центральной музыкальной школы "Приморский"

Месяц остался до начала приёмной кампании в филиал Центральной музыкальной школы "Приморский"

Музыкальное образование столичного уровня теперь могут позволить себе жители Дальнего Востока и для этого нет необходимости ехать в западную часть России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх