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Верховный Суд еще раз обозначил: антикоррупционный иск не «растворяется» в банкротстве

Верховный Суд РФ в определении № 20-КГПР26-8-К5 фактически поставил точку в споре о том, как квалифицировать требования прокурора об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, если в отношении ответчика уже возбуждено дело о банкротстве.

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