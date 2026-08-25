Верховный Суд еще раз обозначил: антикоррупционный иск не «растворяется» в банкротстве

Верховный Суд РФ в определении № 20-КГПР26-8-К5 фактически поставил точку в споре о том, как квалифицировать требования прокурора об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, если в отношении ответчика уже возбуждено дело о банкротстве.
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