Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, замаскированные позиции и пулеметные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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