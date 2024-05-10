ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Это 100% террорист!Врач рассказал о ...
  • Eduard
    Так иди и воюй!Президент Финлянд...
  • Виктор Луговой
    Похоже, розыск отменён, потому что Парашенька и Белый Нос нам живыми больше не нужны. Как-то так. Оба могут начинать,...Зеленский и Порош...

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, замаскированные позиции и пулеметные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх