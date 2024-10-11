Эксперты предупредили, что сезон ураганов в Атлантике далек от завершения

Миллионы людей на юго-востоке США до сих пор не оправились от катастрофического ущерба, нанесенного ураганами «Хелен» и «Милтон», но ученые предупреждают, что сезон ураганов в Атлантике еще далек от завершения, 11 октября сообщает информационный портал научных новостей Phys.
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