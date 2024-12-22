Мертвый рыбак найден у лунки на реке Иня под Новосибирском

Вчера, на реке Иня был обнаружен мужчина без признаков жизни. «Что стало причиной смерти предстоит выяснить медицинским экспертам», — говорится в ТГ-канале спасателей МАСС, которые напоминают рыбакам, о заботе к своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии