В Санкт-Петербурге открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair

Ярмарка современного искусства Port Art Fair в третий раз открылась в петербургском культурном центре «Севкабель Порт» — в ней примут участие арт-объединений, галереи и художники со всей России и из-за рубежа.
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