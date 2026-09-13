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Zero Hedge

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The Fauci Diary Entry That Explains Why MAHA Must Exist

The Fauci Diary Entry That Explains Why MAHA Must Exist

The Fauci Diary Entry That Explains Why MAHA Must Exist Authored by Peter Navarro via The Epoch Times, I fought Anthony Fauci across a White House table over the China travel ban, lockdowns, masks, hydroxychloroquine, vaccines, and boosters.

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