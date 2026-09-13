The Fauci Diary Entry That Explains Why MAHA Must Exist Authored by Peter Navarro via The Epoch Times, I fought Anthony Fauci across a White House table over the China travel ban, lockdowns, masks, hydroxychloroquine, vaccines, and boosters.
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