Открытие гробницы Тутанхамона: возвращение интереса к Древнему Египту

Сегодня имя фараона Тутанхамона стало хорошо известно даже тем, кто далек от истории. Он стал символом и загадкой, и его гробница, обнаруженная 101 год назад, вернула интерес к исследованиям Древнего Египта, передают журналисты сайта ftimes.