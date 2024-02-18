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Открытие гробницы Тутанхамона: возвращение интереса к Древнему Египту

Открытие гробницы Тутанхамона: возвращение интереса к Древнему Египту

Сегодня имя фараона Тутанхамона стало хорошо известно даже тем, кто далек от истории. Он стал символом и загадкой, и его гробница, обнаруженная 101 год назад, вернула интерес к исследованиям Древнего Египта, передают журналисты сайта ftimes.

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