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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камара сравнил КХЛ с лигами Европы: «Там больше внимания обороне. Мне импонирует стиль игры в России – это ближе всего к НХЛ по уровню конкуренции и талантам»

Форвард « Адмирала » Энтони Камара высказался об уровне хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Прошлый сезон вы провели в Германии, но до этого выступали за «Ладу», «Нефтехимик» и «Барыс».

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