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Царьград

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Эрдоган объяснил, когда в Турции разблокируют Instagram*

Эрдоган объяснил, когда в Турции разблокируют Instagram*

Турецкий лидер сообщил, что разблокирует соцсеть, когда та прекратит "цифровой фашизм".Социальная сеть Instagram* будет разблокирована на территории Турецкой Республики лишь тогда, когда исполнит требования, выдвинутые турецкими властями.

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