«В Америке все картонное по сравнению с русскими» Как американец побывал на русской стройке в деревне

«В Америке все картонное по сравнению с русскими» Как американец побывал на русской стройке в деревне

Я благодарен русским, которые окружают меня, потому что меня всячески стараются познакомить с жизнью в России, показать эту страну с разных ракурсов.

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Tania Еременко
В Америке невозможно написать завещание на дом детям, потому что нечего завещать. Дом построен из фанеры и картона, и всякого мусора, он не выдержит нескольких поколений - рвссыплется. А снаружи выглядит как нормальный и добротный. Поэтому дети, закончив колледж, уходят из родительского дома. чтобы построить себе такой же игрушечный домик. Американцев всегда удивляют наши дома из настоящего дерева. Я горжусь Россией, мы во всем отлиаемся от американцев. Перечислять устанешь. У нас все натуральное и настоящее. Единственное бесит - это наша мебель из опилок, а дерево - за границу.
Александр Юркевич
Водку теперь то же гонят из опилок. Прав Высоцкий был.

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