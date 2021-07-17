«В Америке все картонное по сравнению с русскими» Как американец побывал на русской стройке в деревне

Я благодарен русским, которые окружают меня, потому что меня всячески стараются познакомить с жизнью в России, показать эту страну с разных ракурсов.
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